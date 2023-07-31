В Курильске голодные медведи устроили охоту на мусор
Жители острова Итуруп пережили нашествие голодных медведей, сообщает издание "Красный маяк" в своем телеграм-канале.
Ночью 30 июля животные разбудили местных жителей звуками падающих мусорных контейнеров. Голодные медведи пытались добыть себе еды, что им частично удалось реализовать.
"Едва ли не в десятке различных мест острова были зафиксированы появление косолапых. Так, на протяжении воскресенья медведица с медвежонком дефилировали по нижней части Курильска. Чаще всего их видели на Урожайной. Были сигналы и видео со Спортивной, Озёрной", – уточнили в газете.
В связи с произошедшим местные власти планируют обработать все контейнеры хлоркой, которая должна отпугнуть незваных гостей.
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