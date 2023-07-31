В Курильске голодные медведи устроили охоту на мусор

"Едва ли не в десятке различных мест острова были зафиксированы появление косолапых. Так, на протяжении воскресенья медведица с медвежонком дефилировали по нижней части Курильска. Чаще всего их видели на Урожайной. Были сигналы и видео со Спортивной, Озёрной", – уточнили в газете.