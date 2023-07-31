Этикет кулачного боя: главные правила русской драки

Кулачные бои, которые были одним из проявлений народной культуры Руси, не являлись просто хаотичной дракой. Эти рукопашные поединки без оружия имели четко определенные правила, нарушение которых могло привести не только к физическому наказанию, но и к общественному осуждению.

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Кулачный бой

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Первое письменное упоминание о кулачных боях можно обнаружить в летописи Нестора «Повесть временных лет, где записано: «…видим бо игрища утолчена и людей множество на них, яко упихати начнут друг друга…».

В то же время самое архаичное изображение кулачного боя можно обнаружить на фреске Киевского Софийского собора, возведённого в XI веке.

Достоверно известно, что каждый традиционный русский праздник сопровождался массовыми гуляниями и кулачными боями. Самые разные правители страны вкупе с церковными иерархами пытались пресечь это опасное развлечение, но искоренить его удалось лишь большевикам, которые объявили эти рукопашные схватки пережитком царского режима.

Между тем существовавшие с глубокой древности до 1917 года кулачные бои имели свою специфику, кодекс и разновидности. И если для крестьянских мужиков кулачные бои представляли собой забаву, своего рода трансформированный пережиток «мужского союза воинов», то для казаков они являлись тренировочными поединками, где они оттачивали свои военные умения, ловкость, смелость и выносливость.

Для станичников эти бои были своеобразным обрядом инициации, через которую по достижении определённого возраста обязаны были пройти все казаки.

Виды кулачных боёв

Кулачные бои на Руси проводились на нейтральной территории и подразделялись на «будничные» и «праздничные» драки. Последние организовывались на площадях в дни православных праздников, а также важных календарных дат, выпадавших на период между Рождеством и Троицей, а в некоторых областях вплоть до Петрова дня.

Наиболее рьяные и задорные кулачные бои организовывались на Масленицу, когда в драке принимали участие практически все мужчины, воспринимавшие потасовку как дело чести. Довольно часто крестьянские мужики мерились силами после завершения сезона сбора урожая.

В прошлом кулачные бои имели несколько разновидностей:

В схватке «сам на сам» принимали участие два соперника, выяснявшие кто из них сильнее и проворнее. Именно в этой категории часто практиковался бой «удар на удар», когда противоборствующие стороны поочередно наносили друг другу удары, от которых запрещалось уклоняться. В результате победителем схватки объявлялся тот, кто героически выдерживал хлесткие потрясения.

Куда больше людей участвовало в кулачных боях, где в противостояние вступали «улица на улицу» или «район на район». Массовые кулачные бои могли проходить по двум сценариям - «сцеплялка-свалка» и «стенка на стенку». В первом случае все участники боя сваливались в одну кучу и начинали усердно молотить и расшвыривать друг друга, пока в центре не оставался один победитель.

В «стеночном» противостоянии все бойцы выстраивались в две параллельные линии, которые по сигналу начинали сближаться, с целью пробить брешь в защите противоборствующей стороны.

До 1584 года практиковались кулачные бои именовавшиеся «поле», в которых принимали участие лица, имевшие друг к другу судебные претензии. В ходе поединка они при помощи кулаков определяли, чья позиция верная: кто побеждал, тот считался правым.

6 первостепенных правил

В исследовании этнографа Бориса Владимировича Горбунова «Традиционные рукопашные состязания в народной культуре восточных славян ХIХ — начала ХХ века» приведён свод правил, по которым проводились кулачные бои.

Основа этикета кулачных боёв сводилась к шести положениям.

Во-первых, участникам схватки строго-настрого запрещалось иметь «сердце», то есть злобу на противника, поскольку биться необходимо было «по любви», без намерения нанести оппоненту увечье.

Во-вторых, участникам кулачных боёв воспрещалось бить лежачего соперника.

В-третьих, было не принято бить того, на чьём теле проступала кровь.

В-четвёртых, нельзя было брать в руки никакие «закладки», иными словами тяжёлые посторонние предметы, которые могли способствовать увеличению силы удара.

В-пятых, в кулачных боях нельзя было хвататься за тело или одежду соперника, а также бить с подножкой.