Россиянка нашла в лесу гигантские грибы-зонтики

Жительница Екатеринбурга отправилась в лес и обнаружила гигантские грибы-зонтики. Фотографиями своих находок она поделилась в соцсетях, внимание на них обратил портал E1.RU.

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По словам женщины, снимки были сделаны во время похода в лес 30 июля. Она отметила, что впервые встретила грибы такого размера и в таком большом количестве.

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«Стоят в траве на полянке, как сервированный стол из тарелок. Когда их увидела, аж глаза стали как эти зонтики», — поделилась екатеринбурженка.