Как выглядит редчайший розовый дельфин, появившийся в США

Теперь, когда вышел самый ожидаемый фильм этого лета, мир, кажется, стал розовым. Розовые наряды, розовый попкорн и весь интернет, полный мемов о Барби . Даже природа, кажется, идет на поводу у нее — редкого розового дельфина заметил в Луизиане местный рыбак, который ловит рыбу в одном и том же месте уже 20 лет. Розовый дельфин привлек внимание местных жителей и любителей животных по всему миру. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Опытный рыбак Турман Гастин наблюдал за водами Луизианы более двух десятилетий. За это время он никогда не замечал ничего слишком необычного до недавнего времени. Во время рыбалки Турман увидел кое-что, что привело его в трепет.

«Когда мы шли, я заметил что-то прямо под водой, и знал, что это что-то необычное. Я остановил лодку, и из воды выскочил этот красивый розовый дельфин», — рассказал Гастин.

Действительно уникальное зрелище – многие люди не знали о существовании таких дельфинов.

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На самом деле, розовые дельфины — большая редкость. Он выделялся среди других дельфинов своим ярким розовым цветом, переливающимся на солнце.

Этот дельфин, как считают ученые, может быть розовым речным дельфином или афалином с альбинизмом.

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