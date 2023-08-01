Сапсерфер переплыл Байкал в одиночку за 16 дней

Антон Гаер организовывает туристические походы по окрестностям одного из самых красивых водоёмов в мире. Но в этот раз житель Иркутска отправился в путешествие один и переплыл на сапборде Байкал.

Маршрут от самой южной точки озера до самой северной в 682.2 км. занял 16 дней 2 часа и 22 минуты. Всё это время подписчики Антона и просто жители Иркутска следили за его продвижением в социальных сетях и поддерживали путешественника-экстремала.

На сапборд Антон взял только самое необходимое — палатку, спальный мешок, еду, горелку и лекарства. В начале пути, когда погода была хорошей, иркутянин останавливался только для сна и еды. Позже ему пришлось сделать перерыв, для того чтобы переждать грозы и волны.

Надо сказать, что путешествие по Байкалу — опасное приключение. Антон боялся, что его сап могут повредить животные, пока он спит, тем более, что по пути он видел медведей. В результате, средство передвижения осталось целым.