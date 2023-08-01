Девушка оригинально проучила мусоривших на улице детей

Пользовательница Reddit с ником monstersof-men поделилась историей, как оригинально проучила соседских детей, оставлявших ненужные им вещи на улице. Рассказчица заверила, что после этого они перестали мусорить.

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Около четырех лет назад девушка стала замечать на тротуаре напротив одного из домов скопления различных вещей: сломанных пластиковых игрушек, баскетбольных перчаток и других. Позднее она узнала, что мусор регулярно выбрасывали дети хозяев этого дома, на что нередко жаловались в группе жильцов района в соцсети.

Однажды пользовательница решилась на ответный шаг: она стала перекидывать найденные на тротуаре вещи обратно через забор.

«Как-то раз мы шесть раз туда-сюда перебрасывали один и тот же ботинок», — вспомнила она.

Спустя примерно год девушка забросила за забор участка оставленный трехколесный велосипед и случайно выбила окно дома.

«Я услышала крики и звон бьющегося стекла, после наступила тишина. Затем я подошла к забору и сказала: "Будет лучше, если я больше никогда не увижу ваш мусор на этом тротуаре"», — рассказала героиня истории.

По ее словам, после этого дети перестали мусорить. В комментариях пользователи поддержали девушку.

«Кто-то должен был преподать им урок. Рад, что вам удалось им показать, как устроен реальный мир», «У меня похожая проблема. Ветки, мертвые животные — все оказывается в нашем дворе. Я не решался на ответный удар, но ваша история меня вдохновила на это», «Какая замечательная история», — написали они.