Как Людовика XVI погубило 21-е число

23 августа 1754-го года в Версале родился мальчик по имени Луи-Огюст, он же Людовик XVI. Ему суждено было стать Королем Франции и пережить события, которые навсегда вошли в мировую историю.

© Joseph-Siffred Duplessis

Известно, что правитель был добрым и не совсем решительным человеком, который время от времени подчинялся мнению окружающих. Согласно одной распространенной легенде, он прислушивался в том числе к словам астролога, который, как может показаться сейчас, в своеобразной форме предсказал смерть наследника. Подробности – в материале "Рамблера".

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Предупреждение

Однажды Луи-Огюст встретился с человеком, который благодаря своей связью со звездными светилами должен был поделиться с представителем династии прогнозами о его дальнейшей судьбе и перспективах. В ходе "сеанса" мальчик узнал о существовании несчастливого числа, которое грозит как его успехам, так и жизни. По словам астролога, 21-е число каждого месяца не сулило наследнику ничего хорошего, поэтому ему следовало быть осторожным в указанные даты.

Предполагается, что юноша впечатлился предсказанием и следовал данным ему наставлениям. Однако магия чисел оказалась сильнее, и именно в эти дни с Людовиком XVI происходили далеко не самые приятные события в его жизни.

События

21 июня, 1791-й год. Государство переживает смутные времена, власть фактически свергнута. На фоне происходящего император принимает решение бежать из Парижа вместе с членами своей семьи. Для этого он даже привлекает трех телохранителей, которые сопровождают карету, стремящуюся на восток. Однако плану не суждено сбыться: Людовика XVI задерживают и возвращают под конвоем в столицу.

21 сентября, 1792-й год. Революция, Франция провозглашается республикой, а ее правитель фактически свергается. Этот день становится судьбоносным в жизни монарха: он лишен не только власти, но и надежд на светлое будущее.

21 января, 1793-й год. Зимой состоялся судебный процесс над Людовиком XVI, к которому теперь обращались исключительно как к гражданину Луи Капету. Спустя месяц он приговаривается к смертной казни: она должна свершиться 21-го числа. В этот день Людовик был обезглавлен, а в последнюю минуту жизни произнес свою известную фразу: