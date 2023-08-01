Какие животные считаются главными долгожителями
В мире существует несколько видов животных, которые могут жить до 100 и более лет. Большинство из них — рыбы и морские обитатели или членистоногие. У них есть особые способности к регенерации, которые и удивили ученых.
О том, кто из живых существ — рекордсмен по долгожительству, — в материале “Рамблера”.
Гренландская акула
Эти животные — рекордсмены по долгожительству среди позвоночных. Ученые выяснили, что максимальная продолжительность жизни этих рыб достигает 272 года. Однако они уверены, что некоторые особи могут доживать и до 500 лет. Предположительно, акулы живут так долго благодаря тому, что любят холод и живут на севере. Ареал их обитания сосредоточен на севере Атлантического океана, при температуре от шести до 12 градусов по Цельсию.
В некоторых странах распространен промысел и охота на Гренландских акул ради жира печени. Мясо ядовито, но при определенных условиях приготовления его можно употреблять в пищу, его используют для приготовления традиционного исландского блюда хаукартль.
Тихоходка
Длина членистоногих тихоходок — около одного миллиметра. Это животное невозможно убить и оно может жить до 200 лет. Ученые на протяжении долгого времени проводили над ними опыты: облучали радиацией, ультрафиолетом, перекрывали кислород, кипятили и охлаждали и даже помещали в открытый космос. Животные не погибали, не теряли аппетит и способность к размножению. Это поразило ученых, так как ни одно живое существо на Земле не способно выживать в таких экстремальных условиях. Единственное, что может погубить этих существ — отсутствие влаги.
Карпы кои
Эти рыбы — единственные домашние животные, которые могут жить до 200 лет. Это — очень популярные животные в Японии, в этой стране их можно встретить практически в каждой семье. Они могут пережить несколько поколений своих владельцев.
Ученые предполагают, что продолжительность жизни кои обусловлена его происхождением. Рыбы были искусственно выведены из амурского подвида карпа. На протяжении эволюции они жили только под присмотром человека, поэтому должный уход и кормление сделали их долгожителями.