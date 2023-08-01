Какие животные считаются главными долгожителями

В мире существует несколько видов животных, которые могут жить до 100 и более лет. Большинство из них — рыбы и морские обитатели или членистоногие. У них есть особые способности к регенерации, которые и удивили ученых.

О том, кто из живых существ — рекордсмен по долгожительству, — в материале “Рамблера”.

Видео дня

Гренландская акула

Hemming1952/commons.wikimedia.org

Эти животные — рекордсмены по долгожительству среди позвоночных. Ученые выяснили, что максимальная продолжительность жизни этих рыб достигает 272 года. Однако они уверены, что некоторые особи могут доживать и до 500 лет. Предположительно, акулы живут так долго благодаря тому, что любят холод и живут на севере. Ареал их обитания сосредоточен на севере Атлантического океана, при температуре от шести до 12 градусов по Цельсию.

В некоторых странах распространен промысел и охота на Гренландских акул ради жира печени. Мясо ядовито, но при определенных условиях приготовления его можно употреблять в пищу, его используют для приготовления традиционного исландского блюда хаукартль.

Тихоходка

Длина членистоногих тихоходок — около одного миллиметра. Это животное невозможно убить и оно может жить до 200 лет. Ученые на протяжении долгого времени проводили над ними опыты: облучали радиацией, ультрафиолетом, перекрывали кислород, кипятили и охлаждали и даже помещали в открытый космос. Животные не погибали, не теряли аппетит и способность к размножению. Это поразило ученых, так как ни одно живое существо на Земле не способно выживать в таких экстремальных условиях. Единственное, что может погубить этих существ — отсутствие влаги.

Карпы кои

Unsplash

Эти рыбы — единственные домашние животные, которые могут жить до 200 лет. Это — очень популярные животные в Японии, в этой стране их можно встретить практически в каждой семье. Они могут пережить несколько поколений своих владельцев.