Необычное объявление в туалете удивило пользователей сети

Пользователь Reddit с ником Jethanks опубликовал фото необычного объявления, удивившего сеть. На нем посетителей туалета призывают не садиться на корточки на унитаз.

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«Пожалуйста, не вставайте на унитаз или его сидение ногами. Помимо того, что это противоречит гигиеническим нормам и создает неудобство другим посетителям, унитаз может расколоться, и вы можете пораниться», — говорится в объявлении

Также создатели плаката проиллюстрировали свою просьбу и показали, в какой позе следует посещать уборную. В подписи к снимку автор публикации признался, что никогда не видел подобного объявления.

В комментариях пользователи предположили, что призыв мог быть адресован выходцам из Юго-Восточной Азии, не привыкшим к европейским унитазам. По словам одного из них, они чаще используют туалеты другого типа. «Если ты всю жизнь сидишь на корточках, чтобы справить нужду, то вряд ли привыкнешь к унитазам, приехав в страну, где их используют», — заявил он.

Его слова подтвердил другой читатель, заявивший, что он живет в Азии.

«Дома я использую унитаз, но в общественных туалетах я предпочитаю сидеть на корточках. Так я не соприкасаюсь с местом, где сидели другие», — заявил он.

Некоторые пользователи признались, что поступают в общественном туалете точно так же.

«Большая часть населения сидит на корточках в туалете. Если вы не делаете так, то представляете меньшинство», «Извините, но я не сижу на унитазах в общественных туалетах, я тоже на них стою», «Я думаю, многие люди часто приседают на корточки, чтобы не опускаться на унитаз полностью (...) Задумайтесь, может, это вполне обычное предупреждение», — написали они.