Женщина выжила после часовой атаки крокодила

Крокодил из Индонезии утащил женщину в болото
Женщине из Индонезии удалось выжить после часовой атаки крокодила, который попытался утащить ее в болото. О происшествии сообщает Metro.
38-летняя работница фабрики по производству пальмового масла Фальмира де Хесус набирала воду в заболоченном ручье и не заметила спрятавшуюся в камышах рептилию. Вскоре после того как она присела возле водоема, крокодил напал на нее и потащил в воду.
Женщина стала звать на помощь, на крики к ручью прибежали ее коллеги. Они попытались спугнуть крокодила, тыкая в него палками. Однако хищника это не остановило. Он терзал де Хесус в течение почти полутора часов, пока женщина не начала слабеть и погружаться под воду.
Поскольку фабрика находится достаточно далеко от города, экстренным службам понадобилось время, чтобы среагировать на вызов. Несмотря на это, они все же прибыли на место вовремя и сумели вырвать женщину из зубов крокодила. Де Хесус была доставлена в больницу с серьезными травмами. Крокодил прокусил ей руку, бедро и икру.
Хесус придется провести в госпитале некоторое время из-за серьезности ее ран. Врачи постоянно наблюдают за ее состоянием, потому что опасаются, что болезнетворные микробы на зубах рептилии могли спровоцировать развитие опасной инфекции.
В Индонезии обитает более 14 видов крокодилов. Они очень хорошо чувствуют себя в местном теплом климате. При этом в последние годы участились нападения рептилий на людей. Специалисты считают, что животные перебираются ближе к местам жизни людей из-за сокращения территорий их естественного обитания и недостатка пищи. Это происходит из-за появления новых ферм и производств в прибрежной зоне и активного рыболовства.
Ранее сообщалось, что крокодил напал на жителя города Кингстон, Ямайка, который принимал душ возле водонапорной трубы на берегу реки. Мужчине удалось отбиться от хищника, он отделался лишь незначительными травмами левой ноги.