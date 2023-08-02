Женщина выжила после часовой атаки крокодила

Женщине из Индонезии удалось выжить после часовой атаки крокодила, который попытался утащить ее в болото. О происшествии сообщает Metro.

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38-летняя работница фабрики по производству пальмового масла Фальмира де Хесус набирала воду в заболоченном ручье и не заметила спрятавшуюся в камышах рептилию. Вскоре после того как она присела возле водоема, крокодил напал на нее и потащил в воду.

Женщина стала звать на помощь, на крики к ручью прибежали ее коллеги. Они попытались спугнуть крокодила, тыкая в него палками. Однако хищника это не остановило. Он терзал де Хесус в течение почти полутора часов, пока женщина не начала слабеть и погружаться под воду.

Поскольку фабрика находится достаточно далеко от города, экстренным службам понадобилось время, чтобы среагировать на вызов. Несмотря на это, они все же прибыли на место вовремя и сумели вырвать женщину из зубов крокодила. Де Хесус была доставлена в больницу с серьезными травмами. Крокодил прокусил ей руку, бедро и икру.

Хесус придется провести в госпитале некоторое время из-за серьезности ее ран. Врачи постоянно наблюдают за ее состоянием, потому что опасаются, что болезнетворные микробы на зубах рептилии могли спровоцировать развитие опасной инфекции.

В Индонезии обитает более 14 видов крокодилов. Они очень хорошо чувствуют себя в местном теплом климате. При этом в последние годы участились нападения рептилий на людей. Специалисты считают, что животные перебираются ближе к местам жизни людей из-за сокращения территорий их естественного обитания и недостатка пищи. Это происходит из-за появления новых ферм и производств в прибрежной зоне и активного рыболовства.