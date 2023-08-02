Мужчина случайно отдал диван со спрятанной крупной суммой внутри

Австралиец занимался переездом и случайно отдал на благотворительность диван, внутри которого была спрятана крупная денежная сумма. Осознание к мужчине пришло только через несколько недель. Об этом сообщает Daily Mail.

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Спустя несколько недель, как австралиец отдал часть своего серо-коричневого дивана в благотворительный магазин, он вспомнил, что в подушке припрятал все свои сбережения — 30 тысяч австралийских долларов (1,8 миллиона рублей). Ему казалось, что деньги лежат в той части дивана, которую он оставил себе.

Когда мужчина связался с магазином, ему сказали, что диван был продан практически сразу, и у них не осталось записей о том, кто совершил покупку.

"Обиднее всего, что я сам себя подставил. Просто не могу поверить в то, какую глупость совершил", — поделился австралиец.

Мужчина опубликовал в социальных сетях пост в надежде вернуть хотя бы часть сбережений. Однако он осознает, что этого может не произойти, поэтому утешает себя тем, что деньги, вероятно, достались тому, кто в них больше нуждается.