Нельзя сплетничать и отказывать в помощи: приметы на 3 августа

3 августа православные верующие вспоминают святого Онуфрия Печерского, монаха Киево-Печерской лавры в XII веке. Сведения о жизни Онуфрия не сохранились, однако известно, что он строго соблюдал молчаливый затвор, подобно многим другим Киево-Печерским монахам. Неслучайно в народе сегодняшний день именуют днем Онуфрия Молчаливого.

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В старину наши предки предпочитали в этот день работать молча. По сей день существует поверье, что на Онуфрия не стоит произносить лишних слов без крайней необходимости.

Подробнее о том, что нельзя делать 3 августа, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 3 августа

Один из главных запретов на Онуфрия касается разговоров – сегодня нельзя слишком много говорить и тем более сплетничать.

3 августа запрещено есть сырые яблоки, это чревато проблемами с желудком.

Сегодня нельзя спорить, выяснять отношения, закатывать сцены ревности и скандалы, а также вступать в какие бы то ни было конфликты.

На Онуфрия нельзя отказывать в помощи. Если к вам обратились за подмогой, необходимо обязательно помочь человеку.

В народе принято считать, что удача сегодня благоволит каждому, поэтому важно не отказываться от поступающих предложений.

3 августа нельзя разводить беспорядок дома: разбрасывать вещи, оставлять грязной посуду. Считается, что в таком случае в голове также воцарится хаос.

Приметы

3 августа много росы — урожай льна будет плохим.

Дождь с грозой предвещает град и сырую осень. Если по низинам туман стелется — к тёплой погоде.

Мелкие рыбки на поверхности воды плещутся — значит, будет тепло.

Дождливый и тёплый день — готовьтесь собирать грибы.

Ночь холодная — зима окажется морозной.

Сороки раскричались — к тёплой зиме.

Много светлячков — к ранней осени.

Если на утро вы не помните, какие сны вам снились, это предвещает благополучие.

На страшные сны обращать внимания не стоит – сны на 3 августа считаются пустыми и не сбываются.