Павел I взошел на престол Российской империи в 1796 году после смерти своей матери Екатерины II.

Правление Павла I продлилось чуть более четырех лет и завершилось его убийством заговорщиками в 1801 году.

Политика императора была достаточно противоречивой. С одной стороны, он отменил некоторые жесткие законы времен Екатерины II, облегчил положение крестьян, запретил смертную казнь и ограничил срок военной службы до 25 лет. Но в то же время стиль его правления был деспотичным и непредсказуемым, что вызывало недовольство у дворян и гвардии.

На заре своего правления Павел боялся, что пример французской революции станет заразительным, поэтому он запретил дворянам выезд за границу, а также ограничил ввоз иностранных книг. Также он участвовал в антифранцуских коалициях, но в конце концов вышел из них.

Павел I провел ряд важных реформ в армии и флоте, внедрил новую форму и порядок. Однако его непоследовательность, деспотизм и странности в личной жизни привели к тому, что против него сложился заговор, в результате которого он был убит в своей спальне в Михайловском замке в Санкт-Петербурге.

Подробнее об особенностях правления Павла I рассказали в видео на странице @HistoryInteresting.