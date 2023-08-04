Китаянка нашла в съемной квартире клад стоимостью пять млн рублей

Жительница Китая обнаружила во время уборки в арендованной квартире деньги и ценности на сумму 400 000 юаней (56 000 долларов США, или 5 219 000 рублей). Она не стала присваивать их себе и начала поиски законного владельца.

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Социальный работник Цзян Цзинпин проживает в городе Нинбо провинции Чжэцзян. Она помогает людям с ограниченными возможностями здоровья, в свободное время активно занимается волонтерством.

В июле Цзян Цзинпин переехала в новую съемную квартиру и решила навести там порядок. Во время генеральной уборки соцработник обнаружила спрятанный за шкафом сейф.

Женщина смогла открыть его и обнаружила внутри тайник с ценностями, в том числе пять срочных депозитных сертификатов, и ювелирные изделия, включая золотые кольца и ожерелья. Только депозитные сертификаты имели общую номинальную стоимость в 400 000 юаней.

Цзян Цзинпин рассказала, что ей никогда не доводилось видеть столько ценных вещей. Но она не смогла оставить у себя то, что ей не принадлежит, и в поисках законных владельцев обратилась в органы местного самоуправления.

Расследование показало, что прошлыми владельцами квартиры были пожилые супруги, которых уже нет в живых. Их дети продали недвижимость, не подозревая о кладе. В настоящее время с ними пытаются связаться, чтобы передать ценности.