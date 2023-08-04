Нельзя работать в поле и избавляться от грызунов: приметы на 4 августа

4 августа наши предки отмечали день Марии Ягодницы. Православные верующие сегодня вспоминают Марию Магдалину – последовательницу Иисуса Христа.

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Согласно преданию, Иисус излечил Марию от одержимости бесами. После этого женщина последовала за спасителем и стала служить ему. Мария Магдалина первой увидела воскресшего Иисуса и сообщила об этом апостолам.

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Подробнее о том, что нельзя делать 4 августа, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 4 августа

Сегодня нельзя работать в поле. Наши предки были уверены, что в этот день велика вероятность пострадать от молнии.

4 августа не рекомендуется перетруждаться и выполнять больше запланированной работы. Кроме того, нельзя брать на себя лишние обязанности и подработку. Это относится также к работе по дому.

В грозу сегодня нельзя оставлять открытыми окна и двери –

может проникнуть нечисть.

4 августа неблагоприятный день для избавления от грызунов. В доме могут начаться неприятности.

Запрещено ругаться, сквернословить и агрессивно себя везти –это приведет к черной полосе в жизни.

Приметы

Как правило, сон на 4 августа приходит позитивный – он указывает на благоприятные перемены в ближайшем будущем или же на событие, после которого жизнь кардинально изменится в лучшую сторону.

Солнечный свет в день Марии Магдалены считается священным, его также называют "Марьиным светом". Именно поэтому сегодня следует распахнуть шторы, помыть окна и открыть их, чтобы свет проник в дом.

Сегодня благоприятный день для того, чтобы заняться своей красотой. Женщинам сегодня следует отправиться к парикмахеру на стрижку или на окрашивание. Кроме того, 4 августа – отличный день для покупок одежды и украшений.

Если 4 августа гроза — будет много сена.

Много росы — плохой урожай льна, лен будет серым, потеряет белизну.

Если утром гроза — вечером вновь будет ненастье с громом и молнией. Волнообразные облака также предвещают грозу.

Если гроза длится весь день — будет много фруктов.