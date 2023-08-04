День пива и шампанского: чего вы точно не знали об этих напитках

4 августа отмечается день сразу двух популярных алкогольных напитков с глубокой историей. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Международный день пива

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Международный день пива празднуют в первую пятницу августа. День был придуман в 2007 году владельцем бара Джесси Авшаломовым и его друзьями Эваном Гамильтоном, Аароном Араки и Ричардом Эрнандесом, как способ собрать вместе приятелей и незнакомцев за кружкой пива. Летний месяц был выбран неспроста - чтобы погода позволила собираться во дворах или на открытых верандах.

С момента своего основания Международный день пива превратился из небольшого локального мероприятия на западе США во всемирный праздник, охватывающий 207 городов, 80 стран и 6 континентов. Главная цель дня — собрать друзей в разных странах по всему миру.

Интересные факты о пиве:

1. Пиво — самый древний зарегистрированный алкогольный напиток в мире. Первое известное пиво из ячменя было создано примерно до 5000 г. до н.э.

2. Старейшая в мире действующая пивоварня основана в 1040 году в Вайнштефане, Германия.

3. Пиво – самый популярный алкогольный напиток во всем мире. Фактически, после воды и чая пиво является наиболее часто потребляемым напитком в мире.

4. Китай, США, Бразилия, Мексика и Германия являются ведущими производителями пива в мире, даже несмотря на то, что мировые продажи падают.

5. В Катаре самое дорогое пиво в мире, средняя цена которого составляет 11,26 долларов за бутылку объемом 330 мл.

6. Самое дешевое пиво в Южной Африке, где средняя цена составляет 1,68 доллара за бутылку.

7. В Чехии самый высокий уровень потребления пива: 468 бутылок пива на человека в год.

День рождения шампанского

В 2023 году произошло такое совпадение - на 4 августа выпал еще и День рождения шампанского.

Так, считается, что именно 4 августа во французском аббатстве изобрели шампанское в конце XVII века. По легенде, шампанское создал монах-бенедиктианец Пьер Периньон.

Попробовав получившийся напиток, монах якобы сказал:

"Идите сюда быстрее, на вкус — как звезды!".

По другой версии шампанское изобрели английские торговцы в том же веке, а потом завезли игристое во Францию, где люди были восхищены новым вкусом.

Интересные факты о шампанском:

1. Шампанское на самом деле является разновидностью вина. Единственное различие между игристым вином и шампанским - это регион, из которого оно родом. Настоящее шампанское может быть только из региона Шампань во Франции. Любой такой напиток из других частей мира просто должен носить название "игристого вина".

2. Меловые остатки древних морских существ являются "почвой" для винограда, из которого производят шампанское. Регион Шампань во Франции когда-то был дном древнего доисторического моря. Теперь это идеальная основа для выращивания винограда.

3. Бутылка шампанского содержит около 49 миллионов пузырей! Они образуются во время второго процесса ферментации из-за добавления сахара и дрожжей. Два ингредиента реагируют на образование углекислого газа. Это создает миллионы пузырьков, застрявших в очень небольшом пространстве.

4.Самая дорогая бутылка шампанского стоит 2,07 миллиона долларов. Эта бутылка инкрустирована бриллиантами.

5. Маркетинговые опросы показали, что любители хип-хоп концертов и рэпа на 94% чаще пьют шампанское, чем средний человек.

6. Форма бокала "купе" для шампанского была смоделирована по форме груди Марии-Антуанетты, которая была адаптирована из восковой формы, как гласит легенда.