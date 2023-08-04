Дикая лиса забежала в дом шотландки и спряталась в ванне

Женщина из Шотландии нашла в своей ванне дикую лису, пишет издание UPI. Прогонять животное своими силами она не решилась и вызвала спасателей.

В шотландском обществе защиты животных сообщили, что на звонок женщины ответила офицер службы Кэтрин Аттертон. Она приняла нужную информацию от заявителя, после чего выехала по нужному адресу.

"Жительница была немного шокирована, увидев в ванной лису. Она думает, что животное забежало в квартиру через открытую дверь в течение дня", — рассказала Аттертон.

По словам специалиста, лиса выглядела напуганной, но была невредимой: первичный осмотр не показал у нее каких-либо проблем со здоровьем. Кроме того, Кэтрин сообщила, что лиса была детенышем. Женщина вернула ее обратно в дикую природу после того, как нашла недалеко в лесу лисью нору.