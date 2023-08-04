Зачем молодых людей в Дании обсыпают корицей

В Королевстве Дания существует уникальная традиция, которая связана с достижением 25-летнего возраста без заключения брака. Подробнее – в материале "Рамблера".

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Согласно этому обычаю, молодого человека обсыпают ароматной корицей, покрывая ее от ног до головы. Очаровательный аромат этой пряности сопровождает его на протяжении длительного времени, оставляя за собой таинственный след.

Некоторые местные жители, чтобы придать процессу большую зрелищность, добавляют в корицу яйца. Иногда этот обряд сопровождается дополнительным шествием – молодого человека привязывают к столбу, создавая необычную и памятную картину.

История этой необычной традиции уходит в далекое прошлое, когда жизнь людей сотни лет назад была совершенно иной. Тогда купцы, торгующие пряностями, часто путешествовали и не имели постоянного места жительства или семьи.

Их окружали прозвищами "перечные парни" и "перцовые девы", которые приобретали особый статус, достигнув возраста 30 лет. В этом случае вместо корицы использовался истинный перец, как символ перехода к зрелости и стойкости.

В наше время, несмотря на сохранение традиций, в Дании заключают брак обычно после 30 лет. Статистика показывает, что средний возраст для мужчин составляет 34 года, а для женщин – 32. Поэтому обсыпание корицей стало своеобразным способом выявления одиноких молодых людей в стране.

Люди в шутку утверждают, что если вы на улице встретили сильно ароматизированного человека, не стесняйтесь подойти и поздороваться – вполне возможно, что он только начинает свой путь к созданию семьи, и это может быть интересный повод для знакомства.