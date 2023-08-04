Мужчина зашел в гараж и столкнулся с голодным медведем

Житель американского штата Пенсильвания пошел в гараж около своего дома и столкнулся с медведем. Об этом сообщает WJAC.

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Джон Сварц зашел в гараж, чтобы выключить водопроводный шланг, и случайно спугнул голодного медведя, который рылся в мусоре в поисках еды. Зверь напал на мужчину и, прижав его к стене, укусил за голову, после чего убежал.

Американец побежал в дом, а его испуганная жена вызвала врачей. В ожидании медиков она оказала мужу первую помощь. «Это было ужасно, но нам повезло, что все закончилось так. У него пара ран, но они заживут», — сказала она. Мужчину доставили в больницу, где врачи обработали рану и сделали прививку от столбняка.

Полицейские прибыли на место происшествия. Специалисты по охране дикой природы установили ловушку для медведя, чтобы попытаться изловить его. В качестве приманки они использовали пончики и сахарный сироп.

Сварц подчеркнул, что, несмотря на нападение, он не хочет, чтобы медведя усыпили.

У пары живут две домашние кошки, которые бросились на защиту хозяина во время нападения. Муж и жена сообщили, что все равно будут выпускать питомцев на улицу, так как раньше у них не было проблем.