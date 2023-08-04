Пара нашла жемчужину во время ужина и украсила ей кольцо

Пара из американского штата Род-Айленд нашла жемчужину в моллюске во время ужина в ресторане и украсила ею обручальное кольцо. Об этом сообщает UPI.

© Lenta.ru

В декабре 2021 года Сэнди Сикорски и Кен Стейнкамп обедали в ресторане The Bridge Restaurant and Raw Bar в городе Уэстерли. Вместе с ними был брат женщины и его жена. Во время ужина Сикорски начала есть последнего из поданных моллюсков и ощутила во рту нечто круглое.

«Я подумала: "Что это, черт возьми?" Я вынула предмет изо рта и положила на стол. Моя свояченица спросила: "Это зуб?"» — рассказала женщина. Вскоре свояченица Сикорски, которая увлекается ювелирными украшениями, предположила, что это жемчужина размером 9,8 миллиметра.

Специалист компании Black Orchid Jewelers Марк Фишбоун осмотрел находку и подтвердил догадку. Фишбоун заявил, что, учитывая вес и размер жемчужины, на ее формирование могло уйти около 50 лет.

Сикорски и Стейнкамп решили, что если они когда-нибудь решат пожениться, то сделают из этой жемчужины обручальное кольцо. Их план осуществился, 8 июля мужчина сделал возлюбленной предложение. Он подарил ей кольцо, в которое Фишбоун вставил жемчужину.

Пара отпраздновала помолвку в этом же ресторане. Они рассказали свою историю владелице заведения, которая была очень рада, что это случилось с ее постоянными клиентами. Ресторан опубликовал фотографии жемчужины и кольца в соцсетях.