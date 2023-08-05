Какие праздники отмечают в России и мире 5 августа

5 августа в мире отмечается несколько праздников, затрагивающих разные сферы деятельности и интересов.

© Вечерняя Москва

Самые примечательные из них — Международный день светофора, День победы и отечественной благодарности в Хорватии, День образования органов финансовых расследований Республики Беларусь.

Международный день светофора

Праздник отмечается в честь события, произошедшего в 1914 году. В этот день в американском городе Кливленде появился первый предшественник современных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а при переключении света издавал звуковой сигнал.

В России праздник активно используется сотрудниками ГИБДД, работниками образовательных учреждений и активистами общественных организаций как еще один повод напомнить всем участникам дорожного движения и в первую очередь детям о необходимости строго соблюдать требования правил дорожного движения, ведь ценой самой незначительной ошибки на проезжей части может стать жизнь человека.

День победы и отечественной благодарности в Хорватии

В этот день в 1995 году в ходе военной операции «Буря» (Operation Storm) хорватская армия вошла в Книн (Knin) — столицу самопровозглашенной Республики Сербская Краина. Через два дня операция «Буря» полностью завершилась, она стала самой крупномасштабной наступательной операцией в Европе со времен Второй мировой войны. В ходе операции было убито две тысячи, а изгнано 250 тысяч сербов. Только небольшое количество из них вернулось на свою родину. Хорваты называют этот день победой в отечественной войне.

День образования органов финансовых расследований Республики Беларусь