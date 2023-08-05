Международный день светофора и День победы в Хорватии: какие праздники отмечают в России и мире 5 августа
5 августа в мире отмечается несколько праздников, затрагивающих разные сферы деятельности и интересов.
Самые примечательные из них — Международный день светофора, День победы и отечественной благодарности в Хорватии, День образования органов финансовых расследований Республики Беларусь.
Международный день светофора
Праздник отмечается в честь события, произошедшего в 1914 году. В этот день в американском городе Кливленде появился первый предшественник современных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а при переключении света издавал звуковой сигнал.
В России праздник активно используется сотрудниками ГИБДД, работниками образовательных учреждений и активистами общественных организаций как еще один повод напомнить всем участникам дорожного движения и в первую очередь детям о необходимости строго соблюдать требования правил дорожного движения, ведь ценой самой незначительной ошибки на проезжей части может стать жизнь человека.
День победы и отечественной благодарности в Хорватии
В этот день в 1995 году в ходе военной операции «Буря» (Operation Storm) хорватская армия вошла в Книн (Knin) — столицу самопровозглашенной Республики Сербская Краина. Через два дня операция «Буря» полностью завершилась, она стала самой крупномасштабной наступательной операцией в Европе со времен Второй мировой войны. В ходе операции было убито две тысячи, а изгнано 250 тысяч сербов. Только небольшое количество из них вернулось на свою родину. Хорваты называют этот день победой в отечественной войне.
День образования органов финансовых расследований Республики Беларусь
В этот день в 1992 году было создано Управление налоговых расследований, которое и стало родоначальником современного Департамента финансовых расследований, входящего в структуру Комитета государственного контроля Республики Беларусь. Реорганизации системы органов финансовых расследований, происходившие в 1998 и 2001 годах, не изменили основных задач, связанных с обеспечением экономической безопасности государства и стоящих перед сотрудниками этой важной для государства структуры.