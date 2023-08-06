Датчанин объехал весь мир за 10 лет без перелетов
Путешественник передвигался на автобусах, поездах, по воде и пешком. Домой он вернулся на борту грузового корабля.
Датчанин завершил кругосветное путешествие, которое проделал без использования авиасообщения. Об этом пишет «РГ». На то, чтобы посетить 203 страны, у 44-летнего Торбьерна Педерсена ушло десять лет. По миру он передвигался на автобусах, поездах, по воде и пешком. Домой вернулся на борту грузового корабля.
В каждой стране путешественник, согласно своим правилам, проводил не менее 24 часов, а в день старался тратить не более 20 евро. Серьезно повлияла на сроки путешествия Педерсена пандемия коронавируса: из-за карантинных ограничений ему пришлось два года жить в Гонконге.