Датчанин объехал весь мир за 10 лет без перелетов

Путешественник передвигался на автобусах, поездах, по воде и пешком. Домой он вернулся на борту грузового корабля.

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Датчанин завершил кругосветное путешествие, которое проделал без использования авиасообщения. Об этом пишет «РГ». На то, чтобы посетить 203 страны, у 44-летнего Торбьерна Педерсена ушло десять лет. По миру он передвигался на автобусах, поездах, по воде и пешком. Домой вернулся на борту грузового корабля.