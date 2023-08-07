Женщина взяла фамилию супруга и сделала неприятное открытие

Женщина с ником SuddenlyZoonoses рассказала, что взяла фамилию мужа и только впоследствии узнала, что теперь ее зовут как популярную порноактрису. Неприятное открытие она описала в посте на Reddit.

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По словам SuddenlyZoonoses, у нее очень необычное имя.

«Оно мне достаточно нравится, но я потратила немалую часть своей жизни, объясняя, как оно пишется и произносится», — добавила женщина и уточнила, что аналогичные проблемы возникали с ее фамилией.

Выходя замуж, автор поста решила взять фамилию жениха, так как она достаточно простая и распространенная.

«Перед нашей свадьбой я получила ученую степень. Как только мы поженились и я официально сменила фамилию, я начала менять свои резюме», — уточнила рассказчица. Вскоре после этого женщина вбила в Google свое имя в сочетании с новой фамилией.

Сразу после этого она увидела в браузере изображения порнографического характера и поняла, что теперь ее зовут так же, как знаменитую порноактрису.

SuddenlyZoonoses отметила, что ей пришлось найти способ сделать так, чтобы потенциальные работодатели не приняли ее за порнозвезду. Для этого женщина стала использовать в профессиональной среде также инициалы своего второго имени.

«Мои студенты любезно следуют этому правилу, хотя иногда, когда я впервые с ними знакомлюсь, я слышу один или два смешка», — добавила она.