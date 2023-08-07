Что запрещали делать советским офицерам во время вьетнамской войны

Ни для кого не секрет, что СССР не только присутствовал во Вьетнаме, но и активно помогал правительству Хо Ши Мина. Советское присутствие во Вьетнаме долгое время оставалось незаметным, ведь прибывшим в дружественную страну военным специалистам запрещалось носить военную форму и открыто контактировать с местным населением, а все их достижения официально приписывались силам обороны Вьетнама. Это было сделано с целью сохранения статуса Китая как главного союзника Вьетнама и избежания долгосрочного присутствия китайских войск в стране. Вместо этого, советским офицерам было разрешено работать в качестве военных советников и обучать вьетнамских военных использованию новейших систем ПВО, которые были поставлены СССР.

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Советское присутствие во Вьетнаме было важным фактором в войне с США. Советские офицеры помогали вьетнамским военным в разработке тактики и стратегии, а также в обучении использованию современного вооружения. Они также участвовали в разведке и сборе информации о вражеских действиях.

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Однако, помимо вражеских бомбардировок, советским офицерам приходилось сталкиваться с другими опасностями. Высокие температуры, влажность и насекомые делали условия жизни в вьетнамских джунглях крайне тяжелыми. Они также сталкивались с недостатком пищи и медицинского оборудования.

Советским офицерам также запрещалось делать фотографии, передвигаться без особых разрешений. Многие подозревали наличие подслушивающих устройств и прочих атрибутов слежки.

Договоренности о трофеях не всегда соблюдались, как указывает справка от 14 марта 1967 года, составленная в советском посольстве. Вьетнамские официальные органы активно препятствовали сбору трофейной техники, скрывая места падения самолетов и откладывая поездки. Когда советские специалисты все-таки достигали места падения, они обнаруживали, что ценное оборудование уже было снято, что позже выяснилось, было сделано китайцами. Однако, был найден выход из этой ситуации. Несмотря на настороженное и враждебное отношение официальных властей, удалось достичь договоренностей с местными властями. Люди на местах понимали важность советских ЗРК в обороне страны и защите мирного населения, поэтому они охотно указывали места падения самолетов и помогали советским специалистам в конспирации. Они также не обращали внимания на собранные детали, которые явно выделялись из-под одежды.

Позднее стало известно, что приоритет в сборе трофеев был отдан китайцам, так как они обеспечивали поставки продовольствия в голодающий Вьетнам. Правительство Вьетнама не могло рисковать ссорой с главным стратегическим союзником, у которого была многомиллионная армия. Однако, несмотря на бюрократические препоны, советским специалистам удалось вывезти сотни образцов американской военной техники и вооружения из страны, половину из которых удалось доставить в СССР обходом официального Ханоя.