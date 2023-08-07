«В добровольный плен к чукчам»: как советская этнограф 3 года жила у оленеводов

Варвара Кузнецова, советский этнограф-северовед, провела три года с чукчами на Чукотке, чтобы изучить их быт и собрать материалы для своей диссертации. Это был исключительный случай, так как ранее изучением чукотского народа занимались исключительно мужчины.

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Чукотка, место расселения чукчей, была труднодоступным и суровым регионом, где жизнь была нелегкой. Чукчи умудрялись выживать в этих условиях, в то время как представители других народов просто мрут от голода. Поэтому большая часть сведений об этом народе была получена мужчинами – путешественниками и этнографами, и изложена с точки зрения мужчин.

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Однако Варвара Кузнецова решила изменить эту ситуацию и провести время среди чукчей, чтобы понять их быт и жизнь изнутри. В 1948 году она отправилась на Чукотку, официально в составе Северо-Восточной экспедиции Института Этнографии АН СССР, но на самом деле это было самостоятельное "плавание".

Кузнецова надеялась получить административную должность и собирать материалы, но этого не произошло. Тогда она решила поселиться в семье чукчи Тымнэнэнтына и полностью погрузиться в их быт. Она не знала чукотского языка, что было большим препятствием, но она полностью зависела от чукчей и их помощи.

В семье Тымнэнэнтына Кузнецова собрала большую часть этнографического материала, но также посещала и другие семьи, чтобы получить более полное представление о жизни чукчей. Тымнэнэнтын был стариком и поборником традиций, а его жена Увакай была второй женой, после того как она овдовела от своего первого мужа, состоявшего в групповом браке с Тымнэнэнтыном.

Кузнецова описывала в своих записях, что она ошибочно решила отправиться в путешествие одна, будучи неопытной женщиной, и особенно к такому народу, как тундренные чукчи-единоличники. Для чукчей она была обузой, неумелой женщиной с большим количеством багажа. Они не обращали на нее внимания, не заботились о ней, не кормили ее должным образом, так как она была на самом низу пищевой цепочки. Они даже не приглашали ее внутрь спального полога, оставляя ее на холоде.

Во время кочевок она шла пешком, никто не приглашал ее на нарты. Ей не приходилось ставить ярангу и выбивать полог, но ей требовалось расчищать место для жилища и утаптывать снег.

Чукчи не любили ее, считали ее колдуньей из-за того, что она занималась огнем, писала в тетради и фотографировалась. Они верили, что если человек сидит без дела с огнем, на него наваливаются злые духи. Ситуация стала еще хуже после смерти Увакай, которая перед кончиной сошла с ума.

Кузнецова записывала, что однажды Ятгыргын плюнул ей в лицо, а Тымнэнэнтын разорвал и выбросил все ее дневники за 1949 год, не понимая, зачем женщине такой бесполезный груз.

Пока Увакай была жива, она была главной женщиной в яранге. Второй по статусу была ее дочь Омрувакотгаут, от настроения которой зависело, как с Кузнецовой обращаться. Она практически голодом могла убить Варвару и издевалась над ней. Кузнецова описывала ее как грубую, скупую, жадную, лживую, злую, сварливую и прожорливую, при этом ей всего 16 лет.

Новая жена Тымнэнэнтына ненавидела Омрувакотгаут, и это привело к тому, что девушку стали обращаться как с рабыней. Ее били, ругали и кричали на нее без повода.

Поскольку Кузнецова занимала самую низкую ступень в иерархии, все три года ей пришлось переносить голод. В ее записях она описывала, что ей предлагали кашу из содержимого желудка оленя, его крови и жира, но она отказывалась от нее, так как не могла есть эту горькую кашу. Ей подавали немного желудка оленя и кусочек летнего мяса. Они ели труп оленя, недоеденного волками, а старики получали хорошее мясо. Ей давали 150 граммов мяса с жиром, и она съедала его с жадностью. Она описывала, что страшно хотелось есть и что у нее болела голова от голода.

Однажды, попав в поселок, она разделась в бане и ужаснулась своему виду: "Костяк, обтянутый кожей!". Через три года Тымнэнэнтын даже предложил выдать ее замуж за племянника, но в 1951 году он умер, и Кузнецова уехала.