Нельзя одалживать инструменты: приметы на 8 августа

8 августа православные верующие вспоминают святого Ермолая, Никомидийского мученика, которого, подобно Ермиппому и Ермократому, едва не предали страшной смерти среди прочих христиан.

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По легенде, в начале четвертого века по велению императора Максимилиана в Никомидийской церкви были сожжены тысячи христиан, но трем удалось спастись. Тем не менее долго скрываться они не смогли: Ермолая, Ермиппа и Ермократа поймали, предложили им отречься от Христа и принести жертву идолам. Они отказались, и вскоре началось землятресение, из-за которого идолы упали в капище и разбились. Когда о случившемся узнал император, он обрек христиан на смерть.

В народе сегодняшний день именуют Ермолаевым днем. Подробнее о том, что нельзя делать 8 августа, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 8 августа

Если у вас есть домашняя птица, сегодня нельзя употреблять птицу в пищу. Кроме того, запрещено резать курицу и другую домашнюю птицу, а также охотиться на дичь.

8 августа не позволяйте кошкам ложиться на детскую кровать. В противном случае, ребенка ждет беспокойный сон. А вот если кошка сегодня трется о хозяина и ложится рядом с ним, это сулит семье благополучие.

В Ермолаев день запрещено одалживать кому-то свои рабочие инструменты – можно лишиться здоровья. Если очень нужно поделиться инструментами, передавайте их не из рук в руки.

Женщинам сегодня нельзя работать в поле, брать в руки косу, а также иголки для занятий рукоделием – это приведет к потере семейного счастья.

Если у мужчины скопились мелкие дела по хозяйству, сегодня их нужно переделать. В противном случае, дела будут копиться и справиться с ними позже будет гораздо сложнее.

Приметы

8 августа стрижи и ласточки летают над водой – будет дождь.

Зяблик поет на закате или рано утром – грядет ненастье.

Холодное утро предвещает раннюю зиму.