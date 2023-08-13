Марк Имхоф был успешным бизнесменом в Нью-Йорке. Он работал в крупной компании и имел хорошую зарплату. Но в глубине души Марк чувствовал, что ему не хватает чего-то важного. Он решил кардинально изменить свою жизнь и заняться добрым делом.

Марк уволился с работы и стал волонтером в приюте для бездомных собак. Он заметил, что пожилые собаки с трудом находят новые семьи. И эта проблема сподвигла его полностью сменить сферу деятельности и стать собачьим грумером.

Взрослые собаки имеют гораздо меньше шансов обрести дом по сравнению с молодыми и здоровыми, а неопрятная внешность делает их практически невидимыми в глазах посетителей приюта. Марк понял, что эту ситуацию необходимо как-то менять, ведь взрослые собаки тоже нуждаются в любви и заботе.

Таким образом, он начал посещать центры помощи животным и делать пожилым собакам стрижки, приводя их в опрятный вид.

Марк получал искреннее удовольствие от этой работы. Он видел, как меняются животные после хорошей стрижки. А когда собаку забирали новые хозяева, это было платой за его работу.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Ramila.kasumova.