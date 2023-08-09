Стали известны самые популярные приметы у россиян

Почти две трети россиян соблюдают бытовые приметы, связанные с домом и ведением хозяйства, говорится в исследовании платформы «Авито. Услуги», результаты которого приводят «Известия». Среди наиболее распространенных традиций — присесть на дорожку, поплевать через плечо и посмотреть в зеркало.

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Согласно данным опроса, бытовые приметы и традиции так или иначе соблюдают 67% респондентов, при этом у 24% принято блюсти множество ритуалов, а у 43% — лишь некоторые. Наиболее популярным среди них является присесть на дорожку — этой традиции следуют в 65% российских семей. На втором месте идут традиции поплевать через плечо или постучать по дереву, чтобы не сглазили, а также посмотреть в зеркало в случае незапланированного возвращения домой — эти приметы соблюдают 63% участников исследования. Закрывает топ-3 упавшая вилка — 56% респондентов после этого упоминают о скором приходе гостей.

Кроме того, 51% россиян не передают вещи через порог, 43% не выносят мусор на ночь, 42% верят, что посуда бьется к счастью. 37% граждан не убираются в доме, если близкие в этой время находятся в дороге, 34% первой в новый дом пускают кошку.

Наименее популярные приметы — не носить одежду задом наперед, так как это приводит к несчастью (27%) и запрет на самостоятельную стрижку волос (18%).