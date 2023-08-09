Мужчина оставил негативный отзыв о баре и столкнулся с неожиданной реакцией

Пользователь Reddit с ником Public_Beach_Nudity вспомнил, как однажды его не пустили в бар после того, как он оставил о заведении негативный отзыв в сети. Он признался, что не ожидал такой реакции от владельца заведения.

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Мужчина рассказал, что живет в небольшом городе, где не очень много ресторанов, баров и кафе. Однажды он заметил, что в одном из них сменился владелец, так как скорость обслуживания сильно упала: в баре работала одна официантка, не успевавшая вовремя приносить заказанные блюда.

После визита рассказчик решил оставить негативный отзыв о заведении.

«Вам нужно вернуться к старой модели, когда заказы разносили несколько официанток. Новому владельцу нужно пошевелить своей задницей и не просто значиться управляющим, а еще и принимать решения», — написал герой истории.

Позднее мужчина с приятелями зашли в этот бар. Он успел сделать заказ, а затем столкнулся с владельцем заведения, который настойчиво попросил героя истории уйти.

«Оказалось, босс зорко следит за онлайн-отзывами (...) Его слова звучали примерно так: "Если вы так ненавидите здешнее обслуживание, то какого черта пришли сюда?» — вспомнил он. Мужчине пришлось спешно допить заказанный напиток и удалиться.

В комментариях многие пользователи заявили, что их возмутило поведение владельца бара.

«Признак плохого бизнеса — желание оттолкнуть клиента вместо того, чтобы принять его критику и стать лучше», «Плохое обслуживание и отношение только приближает такие заведения к закрытию», «Вы должны повысить ставку и рассказать о случившемся в еще одном отзыве», — написали они.