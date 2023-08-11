Девушка сильно устала и совершила самый постыдный поступок

Пользовательница Reddit с ником leahbear13 поделилась историей о том, как, сильно устав, случайно легла спать в чужую кровать. Она назвала этот поступок самым постыдным в жизни.

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Героиня истории сообщила, что год назад уехала учиться в другую страну и начала снимать квартиру вместе со своей знакомой. Рассказчица прибыла на несколько дней раньше, а когда соседка тоже заехала в квартиру, они отправились гулять и осматривать город.

На следующий день после прогулки приятельница девушки вела себя очень странно и почти ничего не говорила.

«Мы сидели в трамвае. Несколько секунд я просто смотрела на нее, и в друг в моей голове всплыли смутные воспоминания. Я спросила: "Я что, была в твоей комнате ночью?" Она с неловкостью ответила: "Да… Я как раз хотела поговорить об этом…"», — вспомнила автор поста.

Оказалось, что героиня истории случайно перепутала спальни в их новой квартире и легла в кровать к своей соседке, будучи полностью обнаженной. Девушка добавила, что не помнила произошедшего, однако приятельница рассказала, что та долгое время просто лежала рядом с ней. Рассказчица ушла в свою спальню только после того, как соседка спросила что-то вроде «Ты в порядке?»

Автор поста попросила прощения за произошедшее и объяснила, что сделала это случайно.

«Думаю, она поверила мне. Но я уверена, что в ту ночь она могла представить себе худший из возможных вариантов», — высказалась героиня истории. Она добавила, что до сих пор чувствует себя неловко.

В комментариях пользователи поделились похожими историями. Одна девушка рассказала, что подобное произошло с ней после свидания с парнем. Ночью она перепутала двери и забралась в кровать к его соседу с девушкой.

«Я тоже лунатик. Мой партнер прощает мне дикости, которые я творю», — признался другой комментатор.