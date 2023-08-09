Нельзя пересчитывать мелочь и ругаться с врачами: приметы на 9 августа

9 августа православные верующие вспоминают святого великомученика Пантелеймона. По преданию, врач Пантелеймон уверовал во Христа после того, как тот спас его ребенка, которого укусила змея. С тех пор после чудесного исцеления Пантелеймон решил посвятить свою жизнь спасению людей от недугов.

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В народе сегодняшний день именуют днем Пантелеймона Целителя. 9 августа наши предки предпочитали ходить за травами и рвать их с особыми заговорами. В день Пантелеймона Целителя также было принято доставать запасы прошлогодней капусты и делать из нее пирожки.

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Подробнее о том, что нельзя делать 9 августа, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 9 августа

На Пантелеймона нельзя работать. Особенно заниматься тяжелым трудом и приступать к новым делам. В противном случае, начатое обернется неудачей.

Кроме того, сегодня нельзя работать в поле, косить траву и заниматься жатвой. Это может привести к непогоде, молнии и даже пожару. Не рекомендуется 9 августа перевозить зерно и сено – это чревато неприятностями с урожаем.

Запрещено заниматься черной магией, наводить порчу на других людей, портить их здоровье и самочувствие. Ослушавшись этого запрета, вы навредите сами себе.

Сегодня категорически нельзя ругаться с врачами и другими целителями – так вы спровоцируете у себя тяжелое заболевание. Кроме того, запрещено конфликтовать с военными – святой Пантелеймон покровительствует воинам.

Нельзя быть равнодушным к чужим болезням, несчастьям и бедам. Если у вас есть возможность помочь, помогите – словом, делом или деньгами.

9 августа нельзя пересчитывать мелочь – это к финансовым трудностям.

Приметы

Если 9 августа утки плещутся в воде и кричат – грядет ненастье. А вот если куры принялись рыться в стогах сена и лазить по сеновалу, скоро придет хорошая погода.

Громкий стрекот кузнечиков также предвещает сухую погоду, а если поет соловей – быть дождю.

Если муравьев нет рядом с муравейниками, скоро похолодает и придут осадки.

Заяц прячется в капусте – в дом придут деньги.