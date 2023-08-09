Ловец креветок нашел серьгу, которую потерял в море 23 года назад

Ловец креветок Хенк Кейпер из Нидерландов нашел серьгу, которую потерял в море 23 года назад. Об этом сообщает издание Dutch News.

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23 года назад Кейпер потерял серьгу, на которой был изображен затонувший траулер. Он работал на нем, а потом в память о корабле создал серьгу. Мужчина был уверен, что она запуталась в одежде, а потом упала в воду.

Серьгу нашел рыбак Ноа Шреверс, который мыл корабль после того, как он вернулся в порт. Судно предназначалось для ловли моллюсков. Вероятнее всего, серьга попала на борт в сетях, а потом затерялась на палубе.

Шреверс опубликовал фотографию серьги в социальных сетях, ее обнаружил брат Кейпера. Он узнал украшение своего брата и забрал его. Ловец креветок был растроган найденной пропажей. Сейчас он поставил серьгу в рамку и больше не надевает ее, так как боится потерять.