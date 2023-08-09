Россияне рассказали о знаках во сне после смерти близких

Россияне рассказали, какие знаки они видели во сне после смерти близких
Мы часто видим во сне то, о чем вспоминали вечером, то, о чем переживаем уже долгое время, но иногда сюжеты снов будто хотят нам на что-то намекнуть. Особенно мистическими кажутся сны с недавно умершими людьми — в некоторых случаях во сне мы узнаем то, что точно не могло знать наше подсознание.
О таких ситуациях россияне рассказывают в популярном сообществе в соцсетях. "Рамблер" расскажет реальные истории о снах, в которых недавно умершие люди передавали близким какие-то знаки и "сообщения".
Многие люди видели сны прямо накануне смерти близкого:
"Мне мама снилась, гуляли с ней, такие теплые эмоции были и потом она говорит, что ей пора. Я ее просила остаться, но она все равно ушла. Проснулась от звонка от папы, что мамы не стало"
"Снится сон под утро: я захожу в комнату бабули, где она лежала, в Комнате очень светло, аж слепит, она уже не вставала в жизни, лежала и болела. Во сне она вскочила с кровати, и смотрю она моложе, и скачет с ноги на ногу (в молодости так делала), и говорит: «Настя, мне так хорошо и легко». И такая счастливая, улыбается. Встаю утром часов в 8, мама звонит и говорит, что бабуля умерла в 5 утра";
"Дедушка лежал в реанимации без сознания…уже сказали готовиться…92 года. Приснился за день до смерти, моложе, лет 70... в костюме с чемоданчиком и улыбался. Я его спрашиваю «ты как?». Он «Мне уже лучше». На следующий день звонок от мамы, я сразу все поняла".
У некоторых случались настолько необычные сны, что в это сложно поверить. Умершие родные передавали во сне такую информацию, которую никак не могу узнать никто:
"Приснился сон, что иду по дому, Неизвестному мне, и захожу в одну из комнат и вижу бабушку. Лежит, отвернулась к стене, я ее поворачиваю...
Она сказала, чтобы я заглянула в комод рядом с кроватью, и нашла там ее блокнот, где записи всей ее жизни, и я его нашла там во сне. Она сказала мне забрать его с собой.
С утра проснулась в 5 утра, не поняла, почему такой сон приснился. В обед узнала, что она умерла. Когда приехала на поминки в ее квартиру, заглянула в комод и нашла ту самую тетрадь. Не знала о ней раньше...";
"Умер мой дедушка, после него в наследство осталась квартира, которую надо продать и поделить между детьми (2013 год). Мы жили в другом городе, приезжали сделать ремонт, квартира продавалась, но абсолютно никому не была интересной.
Я вышла замуж, через год забеременела. И вот в 2016 году перед родами (мне уже нужно было покупать свое жилье), во сне ко мне приходит дедушка. И он спокойно так говорит: "Мы же вам помогаем".
Я про это никому не сказала, на утро мне звонит мама и говорит: дедушкина квартира продана (покупатель пришел, все понравилось, сразу отдал деньги), уже перевели, давайте наконец-то купим вам квартиру... Сразу поняла, к чему был сон".
Кому-то показалось, что умерший родственник предупредил их о событиях в будущем, придя во сне:
"Через месяц примерно мне снится сон, что ко мне в гости пришел папа. Я тогда жила с бывшим на съемной квартире, папа берет меня за руку, подводит к шкафу, открывает его, а там висят только мои вещи. Я во сне думаю, ну значит мы расстанется с парнем. Через две недели я сама собираю его вещи и мы действительно расходимся, я прихожу с работы, открываю шкаф, а там только мои вещи. Расстались мы конечно не из-за сна моего. На тот момент у нас уже отношения портились и папа меня вот таким образом предупредил".