Россияне рассказали о знаках во сне после смерти близких

"Мне мама снилась, гуляли с ней, такие теплые эмоции были и потом она говорит, что ей пора. Я ее просила остаться, но она все равно ушла. Проснулась от звонка от папы, что мамы не стало"



"Снится сон под утро: я захожу в комнату бабули, где она лежала, в Комнате очень светло, аж слепит, она уже не вставала в жизни, лежала и болела. Во сне она вскочила с кровати, и смотрю она моложе, и скачет с ноги на ногу (в молодости так делала), и говорит: «Настя, мне так хорошо и легко». И такая счастливая, улыбается. Встаю утром часов в 8, мама звонит и говорит, что бабуля умерла в 5 утра";