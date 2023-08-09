«После четвертого разворота друзей нет»: что означает это негласное правило летчиков

В каждой профессии существуют неофициальные правила, которым все сотрудники придерживаются в различных ситуациях. У летчиков одним из таких правил является выражение "На четвертом развороте - друзей нет". Что оно означает?

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Это выражение относится к военно-транспортной авиации и часто прозвучит во время анализа полетов, после посадки большой группы самолетов после выполнения задания.

Десантирование воздушных десантов обычно происходит группой самолетов, которые находятся в очень плотной или сокращенной боевой формации. Расстояние между этими самолетами может быть всего несколько метров. Чтобы успешно выполнить задание и обеспечить безопасную посадку для всех самолетов, необходимо точно рассчитать безопасное расстояние. Например, для тяжелых самолетов, таких как Ил-76 или Ан-12, безопасным считается интервал в 2 минуты. За это время след от предыдущего самолета рассеивается, смещается по ветру и гарантирует безопасную посадку для всех остальных самолетов.