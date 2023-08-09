Как шпионы ЦРУ учили вербовать советских граждан
Вплоть до распада СССР американское ЦРУ готовило своих шпионов по особой программе. Ведомство тщательно изучало образ жизни советских людей, их привычки, чтобы позже без проблем вербовать граждан вражеской страны с помощью грамотных аргументов. Так от каких же «заманчивых предложений» не могли отказаться жители первого в мире социалистического государства?
Слабые места
В середине 50-х годов ЦРУ разработало и утвердило «План психологического наступления (СССР)». В документе содержался список ценностей, общий для всего Советского Союза. Гостеприимство, честность, любовь к семье, сострадание и щедрость – американцы были уверены, что именно эти качества жители СССР ценят в первую очередь, а поэтому разговоры на данные темы могут вызвать у собеседников симпатию. Также западные шпионы с завидной регулярностью напоминали о вкладе русских в мировую культуру, о великой русской литературе, музыке и живописи.
Если же завербовать советских людей с помощью взывания к чувству национальной гордости не удавалось, то в ход шёл подкуп. Жители СССР охотно делились важной для американцев информацией в обмен на заграничные вещи. А когда и такой вариант не срабатывал, то сотрудники ЦРУ переходили к открытым угрозам.
Ты меня уважаешь?
Делалась ставка и на бывших граждан СССР, которые ранее эмигрировали на Запад. Чаще всего обратно забрасывали украинских и прибалтийских националистов. Но прежде чем оказаться в родной стране, такие агенты проходили обучение в специально созданном Институте по изучению СССР. Правда, они часто прокалывались на своей отсталости, так как были не в курсе, чем живёт страна в настоящее время. Они не знали реплик из недавно вышедших фильмов, которые успели уйти в народ, слова популярных песен.
Кстати, в американских разведшколах будущих шпионов учили… пьянствовать. Считалось, что советского гражданина достаточно просто напоить и ценные данные польются рекой. На самом же деле тут американцы стали заложниками стереотипа. Да, в СССР, конечно, пили, но не больше, чем во многих других странах мира.