Бородатая женщина из США превратила свою болезнь в рекорд

Американка вынуждена жить с активно растущей бородой. Долгие годы она страдала из-за своей особенности, возникшей из-за болезни, но потом решила принять ситуацию как есть, и даже извлечь из нее выгоду – побить рекорд и обрести уверенность в себе.

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Борода Эрин Ханикатт из Мичигана полностью натуральная. Она не принимает никаких гормонов и добавок. Волосы начали расти у нее на подбородке и над губами из-за гормонального дисбаланса, вызванного синдромом поликистозных яичников. Повышенная волосатость на лице у Эрин началась в возрасте 13 лет. Девушка использовала разные методы, чтобы избавиться от этого – от бритья до эпиляции, так как стеснялась.

В 2018 году из-за бактериальной инфекции женщине пришлось ампутировать часть ноги. А после она перенесла глазной инсульт, который привел к ухудшению зрения. Спустя некоторое время Эрин устала бриться и решила отрастить бороду. Начала она во время карантина из-за коронавируса.

38-летняя Ханикатт отращивает бороду около двух лет. Ее длина уже достигла 30 сантиметров, что официально побило рекорд самой длинной бороды среди ныне живущих женщин – до этого данный статус принадлежал 75-летней Вивиан Уилер из США, чья борода была длиной 25,5 сантиметров, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.