Кукутень: исчезнувшая 7 тысяч лет назад цивилизация

Древние следы цивилизации, пропавшей с лица земли семь тысяч лет назад, оживают на территории современной Румынии. Эта загадочная культура, известная как Кукутень, оставила унаследованные веками глиняные статуэтки, расписанные вдохновенной рукой древних мастеров. Подробнее об исчезновении этого общества — в материале "Рамблера".

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Цивилизация Кукутень располагалась на юго-востоке Трансильвании и Молдовы, соседствуя с Украиной. Ее эволюция охватывала две тысячи лет, в которые древние мастера создавали уникальные предметы декоративного искусства и мастерски обрабатывали металл и камень, оставив нам наследие, которое продолжает вдохновлять и поражать воображение.

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Исчезновение этой могущественной цивилизации до сих пор окутано тайной. Историки в основном склоняются к версии, что девяносто процентов ее прекрасного наследия было уничтожено страшным огнем, который возник из неизвестных источников. Тайна его возникновения остается без ответа: был ли это несчастный случай или чья-то злонамеренная рука поджег древний город.

Но сегодняшние реалии тоже представляют опасность для древних артефактов. Нормы и правила исследований остатков Кукутеня пока не урегулированы, и это оставляет дверь открытой для возможных актов вандализма. Недобросовестные "черные копатели" активно проводят свои раскопки, надеясь находить ценные артефакты и продавать их на рынке.

Глиняные свидетельства древности вызывают интерес у разных сторон. Ватикан и Музей Искусств в Нью-Йорке уже проявили свой интерес к этим удивительным артефактам. Экспозиция "Культура Кукутень - ценности европейской предыстории", организованная румынскими искусствоведами, привлекла внимание более пятидесяти тысяч посетителей, что подчеркивает ее важность и значимость.