Нельзя торговать и жаловаться: приметы на 10 августа

10 августа православные верующие вспоминают апостолов от семидесяти, выбранных учениками Иисуса Христа в числе семи диаконов: Стефана, Филиппа, Никанора, Тимона, Николая, Прохора и Пармена. В народе сегодняшний день именуют днем Прохора-Пармена.

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Столетия назад этот день считали своим праздником кузнецы. На Прохора-Пармена их было принято особенно чествовать. Кузнецов люди ассоциировали не только с силой и мастерством, но также приписывали им магические способности. Некоторые люди и вовсе считали их колдунами.

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Подробнее о том, что нельзя делать 10 августа, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 10 августа

На Руси люди были убеждены в том, что день Прохора-Пармена самый неблагоприятный для торговли. Считалось, что любые торговые начинания потерпят неудачу, а приобретенные на базаре вещи очень быстро придут в негодность. Кроме того, 10 августа велик риск нарваться на мошенников.

Сегодня также запрещено менять работу и место жительства – скорее всего решение будет неудачным.

День Прохора-Пармена считается неудачным для бракосочетания. Пары, которые поженятся в этот день, вместе проживут недолго.

10 августа запрещено жаловаться на свои проблемы и неудачи. В противном случае, они будут множиться. Хвастаться победами также не стоит – можно все сглазить.

В день Прохора-Пармена нельзя ругаться и разводить сплетни – в будущем это может привести к серьезным проблемам.

Если сегодня вы отправляетесь в лес за ягодами или грибами, не стоит делать это с плохим настроением. Иначе вы вернетесь домой с пустыми руками.

Сегодня запрещено давать в долг. Считается, что деньги и удача покинут того, кто одолжит средства.

Приметы

Если 10 августа сильно мерцают звезды – быть грозе. Если утреннее небо покрыто тучами, это также предвещает грозу.

Вороны громко кричат – грядет ненастье.

Если грачи и галки ходят по земле, погода испортится. А вот если облака плывут высоко, это к теплой погоде без осадков.