Что известно о кровавых капищах на Патриарших прудах в Москве

У Москвы огромная богатая история, начало которой было положено еще 876 лет назад. Неудивительно, что за это время столица обросла множеством мифов и легенд.

Некоторые из них вызывают лишь смех, в то время как другие заставляют серьезно задуматься и подчас даже пугают.

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В частности, одна из таких легенд относится к Патриаршим прудам – району, который сегодня считается самым модным в Москве. Здесь расположено множество дорогих ресторанов, бутиков и премиальных квартир. И мало кто задумывается об истории прудов, которая плохо соотносится с воцарившимся здесь лоском.

Подробнее об одной из самых жутких легенд Москвы – в материале "Рамблера".

Поклонники мистического романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" наверняка помнят, что впервые Воланд появился в Москве именно на Патриарших прудах. Писатель выбрал это место для повелителя темных сил неслучайно.

В Средневековье местность, где сейчас расположены Патриаршие пруды, именовали Козьими болотами. Однако к козам название не имеет никакого отношения. Козьи – значит, козни злых сил, а точнее неприкаянных душ.

По легенде, на территории излюбленных современными москвичами Патриарших прудов ранее находились кровавые капища язычников. Именно здесь много столетий назад они совершали жертвоприношения. Причем в жертву приносили преимущественно людей, души которых и остались бродить как неприкаянные в районе Патриарших прудов. Мутная вода помогала скрыть страшные обряды язычников. Наши предки были убеждены, что души мертвецов строят козни и провоцируют различные неприятности, из-за чего пруды и прозвали Козьими болотами.

В легенде также сказано, что людям, которых приносили в жертву, нередко отрубали головы. Неспроста Берлиоз встретился с Сатаной именно на Патриарших прудах.