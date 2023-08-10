Что стало с прототипом героя «Тихого Дона» Гришкой Мелиховым

После публикации первой части "Тихого Дона" в журнале "Октябрь", автора Михаила Шолохова начали обращаться с вопросами о наличии прототипа для героя романа Григория Мелехова. Шолохов долгое время молчал на этот счет, но только в 1964 году, когда ему была вручена Нобелевская премия, он признался, что реальный Гришка существовал, но не назвал его имени. Исследователям удалось выяснить личность этого человека.

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Прототипом Григория Мелехова оказался казак Харлампий Ермаков, живший на хуторе Базки. Как и в романе, его бабкой была турчанка, а сам Харлампий был известен своим горячим нравом и смуглой внешностью, что заставляло соседей называть его "туркой". Он прожил 36 лет, из которых 10 лет провел на войне. Гражданская война была сложным и неоднозначным временем, и такая же была и судьба Харлампия Ермакова.

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В Первую мировую войну Харлампий проявил себя как смелый солдат и отважный воин, за что был награжден всеми четырьмя Георгиевскими крестами. Во время Гражданской войны он был контужен и ранен 14 раз. Харлампий начал войну в ранге хорунжего и оказался в станице Каминской после ранения.

Подобно книжному герою, Харлампий присоединился к революционным казакам Федора Подтелкова и принял участие в боях с казаками Чернецова. Однако он ссорился с командиром из-за порубленных пленных и был ранен, после чего отправился в станицу Вешенскую. Когда в 1919 году началось "Вешенское восстание", Харлампий присоединился к нему.

Одной из причин, которая изменила политические взгляды Харлампия, был террор, организованный большевиками на Дону в рамках "расказачивания". Во время отступления "белых" от Москвы Харлампий уже был есаулом. После серии поражений и бегства командования за границу, Харлампий отказался эмигрировать и сдался в плен "красным".

Он сражался с Врангелем и белополяками в 1-й Конной армии. Известный Буденный помнил Харлампия и говорил, что он был одним из лучших воинов. Таким образом, судьба донского казака Харлампия полностью соответствовала жизненным этапам Григория Мелехова.

Молодой Михаил Шолохов, уже известный писатель на Дону, часто посещал хутор Базки, где жил его знакомый Федор. Во время вечерних посиделок Шолохов познакомился с Харлампием Ермаковым, соседом своего друга. В ходе беседы писатель узнал много деталей из жизни казака - о его турецкой крови, конфликте с Подтелковым, который чуть не закончился его расстрелом, и о его переживаниях между красной и белой стороной.

Дочь Харлампия, Пелагея Шевченко, вспоминала, что Шолохов часто посещал их семью и долго разговаривал с ее отцом. Все, что было сказано, Шолохов записывал. Он читал первые главы своего романа вслух Харлампию и принимал его замечания. Два таких разных человека, объединенных любовью к Дону и непониманием политики власти в отношении казаков, нашли общий язык.

После публикации романа в 1928 году один из высших милицейских чинов произнес в сторону Шолохова фразу "да ты Мишка контрик". Считается, что Сталин спас молодого писателя и его эпопею. В романе достоверно показаны ошибки политики "расказачивания", инициированной врагом Сталина Яковом Свердловым.

В течение своей насыщенной жизни донский казак Харлампий прослужил 5 лет в армии царя, полтора года в белом движении и 3 года в Красной армии. Более двух лет он провел в советских тюрьмах. В январе 1923 года, в качестве бывшего "белого", Мелехов был уволен из армии и отправлен в отпуск. Однако, 23 февраля того же года его арестовали по обвинению в организации "Вешенского восстания".

Следствие опиралось на информацию, полученную из доносов, в которых говорилось, что Ермаков открыто насмехается над советской властью, имея при этом огромный авторитет среди казаков. Станичники написали коллективное ходатайство в его защиту и вспоминали, как Харлампий не позволил расстрелять красноармейцев.

Ермакова отпустили под залогом, а в мае 1925 года дело было закрыто. Харлампий устроился в станичный Совет и часто навещал родителей Михаила Шолохова. Они вспоминали, как Ермаков перепрыгивал верхом на коне через забор, попадая во двор. Этот эпизод хорошо отражает характер казака. В январе 1927 года Харлампий был арестован снова по тому же обвинению, а 17 июня его расстреляли.