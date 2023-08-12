Нельзя стричь ногти и жадничать: приметы на 12 августа

12 августа православные верующие вспоминают священномученика Силуана, который был спутником и соратником апостола Павла и епископом города Солунь. Именно в этом городе Силуан ушел из жизни, но прежде подвергся страданиям и мукам за свою веру.

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В народе сегодняшний день именуют Силиным днем. Наши предки сегодня предпочитали ходить в лес, срезать ветви осин и делать из них банные веники. Согласно поверью, использование таких веников препятствовало развитию болезней, порче и придавало людям сил.

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Подробнее о том, что нельзя делать 12 августа, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 12 августа

В Силин день запрещено оставлять открытыми коровники на ночь. Считается, что туда могут проникнуть коты и летучие мыши, в которых вселились злые духи. Они могут вытянуть все молоко из коров.

12 августа запрещено переедать – в противном случае, можно столкнуться с голодом и бедностью.

Сегодня нельзя стричь и даже подпиливать ногти. Иначе можно поранить себя и лишиться удачи и здоровья.

12 августа неблагоприятный день для покупки земли для пересадки комнатных растений. Считается, что они могут пропасть в такой земле. Если земля необходима, гораздо лучше накопать почву самостоятельно.

Сегодня запрещено жадничать – это чревато проблемами с финансами.

12 августа запрещено рассказывать посторонним свои дурные сны – они могут сбыться. Такие сны можно рассказывать только после заката.

В Силин день не стоит ходить за покупками. Есть риск приобрести ненужные вещи и зря потратить деньги.

Помимо прочего, сегодня нельзя сплетничать и пустословить.

Приметы

Ненастный ветреный день предвещает затяжные дожди. А вот если за окном прохладно и пасмурно, грядут сухие дни без осадков.

Если 12 августа идет мелкий дождь, дождливая погода будет продолжаться.

Если грустно, а в помещении душно, и насекомые при этом становятся злыми и кусачими – значит, скоро быть дождю.

Яркое мерцание звезд перед рассветом также сулит дождливую погоду.

Куры пытаются сесть повыше — также к дождю.