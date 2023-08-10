Россиянку раскритиковали за кота весом 13 килограммов

Жительница Сургута похвасталась своим толстым котом весом 13 кг. В ролике хозяйка на руках держит своего внушительных размеров питомца и умиляется. Пользователи социальных сетей в шоке от такого отношения к животному.

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«Какой кошмар. У меня кот, когда весил 9 кг, нас врач в срочном порядке посадил на диету, которую мы соблюдаем уже год, а здесь 13 кг. Зачем так раскармливать», – поделилась с «ФедералПресс» своим мнением жительница Тюмени Марина Вебер.

На видео хозяйка пушистого колобка с удовольствием демонстрирует его размеры. Отметим, что кот тоже выглядит довольным. К ожирению может привести малоподвижный образ жизни домашнего питомца или перекармливание, что и послужило набором веса в этом случае

Как отмечают ветеринарные врачи, если перекармливать животное и не давать ему много воды, то у него может развиться мочекаменная болезнь.

В социальных сетях активно обсуждают эту тему. Многие северяне раскритиковали сургутянку за такой вид питомца.

«И зачем так откармливать?! Мне прям жалко этих животных, хозяева которых их так закармливают», – написала северянка.