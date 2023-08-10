Почему в период Галантного века были так популярны мушки

Эпоха правления Людовика XIV приобрела множество символических наименований, среди которых выделяется титул "Галантного века". Уникальные манеры и обычаи, которыми отличались мужчины и женщины этой эпохи, навсегда оставили след в истории. Подробнее о таком бьюти-явлении того времени как мушки расскажет "Рамблер".

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Аристократы этой эпохи считали искусственные родинки неотъемлемым атрибутом своего облика. Наличие "мушек" на лице стало настолько значимым, что ни одна представительница знати не могла даже представить себе появление на балу или приеме без этого аксессуара. Однако "мушки" также приобрели еще одну функцию - они стали эффективным инструментом флирта.

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История появления идеи искусственных родинок уходит в далекий Восток, где считалось, что на лице девушки обязательно должна быть хотя бы одна "темная точка". Если же природа не наделила женщину этим атрибутом красоты, то специальная кашица из измельченных драгоценных камней и ароматических масел приходила на помощь.

С интересом к восточным традициям, европейцы внимательно изучили и взяли на вооружение идею "мушек". Однако они решили придать им свой оттенок - мушки стали вырезаться из тафты. Формы могли быть самыми разными - от обычных кружочков до смелых звездочек, сердец и даже карет.

Величие "мушек" достигло своего пика в XVII веке, когда власть держал Людовик XIV. Они стали еще более роскошными - из бархата. Некоторые "родинки" из ткани были настолько громоздкими, что могли закрыть небольшие ранки.

Слово "мушка" имеет интересное происхождение. Например, англичане называли их "пятнышками красоты" или просто "заплаточками". Французы же предпочитали слово "mouche", что в переводе означает "муха". Именно отсюда и произошло российское название - "мушка".

Забавно, что искусственные родинки были востребованы и у королевских придворных, исключительно без различия пола. Королевские кавалеры с удовольствием приклеивали "мушки", чтобы дополнить свой образ, который часто включал обувь на каблуках, парики и макияж. Однако были и споры, касающиеся количества "мушек" на лице - некоторые источники утверждают, что налицо нельзя было наклеивать более трех.

Попытки установить правила были предприняты с помощью "Реестра о цветах и мушках", который подробно регулировал форму, цвет и количество искусственных родинок. Однако дамы той эпохи, которые с удовольствием ставили на лицо более десяти "мушек", продолжали находить свои методы.