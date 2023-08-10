«Окали» или «акали»: как изначально разговаривали русские

Русский язык имеет свою богатую историю, и его развитие не обошлось без изменений в произношении и письме. Одной из интересных особенностей русского языка является различие между «окающим» произношением и «акающим» письмом. Лингвисты обратили внимание на то, что в большинстве регионов России преобладает «акающее» произношение, но «окающее» письмо. Почему так произошло?

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Исследователи объясняют это историческими обстоятельствами, согласно которым изначально на Руси преобладало окающее наречие. Оканье - это более древний способ произношения, при котором безударное «о» произносилось как «о». Например, вместо «мАлАко» говорили «мОлОко». Этот способ произношения был характерен для всех восточных славян до XIV века.

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Окающее наречие было особенно распространено в древней Новгородской республике, которая включала в себя часть современных областей. Оно также было основой церковнославянского языка, который являлся официальным языком Древнерусского государства и до сих пор используется в православном богослужении.

Однако уже в XVII веке на территории Московского государства стал преобладать «акающий» южнорусский диалект, при котором безударное «о» произносилось как «а». Например, вместо «корова» говорили «карова». Этот диалект сначала распространился среди непривилегированных слоев населения, а затем стал литературной нормой.

Исследователи предполагают, что аканье проникло в среднерусский говор через племя вятичей и затем расширило свое влияние на белорусское наречие. Проникновение аканья в среднерусскую речь подтверждается текстом Сийского Евангелия, переписанного в Москве в 1340 году, где встречаются слова с неправильным написанием безударного «о».

В XVIII веке, когда происходило формирование норм русского литературного языка, за основу было взято московское произношение, про которое прославленный помор Михайло Ломоносов писал: «Московское наречие не токмо для важности столичного города, но и для своей отменной красоты прочим справедливо предпочитается, а особливо выговор буквы «о» без ударения, как «а», много приятнее…».

Однако в этот период всё ещё допускалось единовременное сосуществование обеих норм произношения. Не было ничего удивительного в том, что в народной и деловой речи было принято аканье, а при декламации сочинений отдавалось предпочтение