Сумеречное помрачение сознания: какие страшные вещи может сделать человек

Сумеречное помрачение сознания - это состояние, при котором человек теряет контроль над своими действиями и не помнит о них после. Это не сонамбулизм, не психоз и не амнезия. Это отдельное патологическое состояние, которое может привести к крайне нежелательным последствиям.

Причины

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Сумеречное состояние обычно длится от нескольких минут до нескольких часов и происходит внезапно. Во время этого состояния человек может вести себя абсолютно нормально, но его действия не контролируются сознанием. После пробуждения из этого состояния у человека нет воспоминаний о том, что произошло.

Сумеречное помрачение сознания может быть вызвано стрессом, усталостью, недосыпом, алкоголем или наркотиками, а также некоторыми заболеваниями, такими как эпилепсия или шизофрения. Однако в большинстве случаев причина этого состояния остается неизвестной.

Страшные поступки

Так что же может сделать человек в состоянии сумеречного помрачения сознания? К сожалению, список потенциальных действий довольно обширен и включает в себя все, что человек способен сделать в нормальном состоянии. Это может быть что-то безобидное, например, приготовление еды или прогулка, но также может включать в себя агрессивные действия или даже преступления.

Существуют документированные случаи, когда люди в состоянии сумеречного помрачения сознания совершали преступления, включая кражу, насилие и даже убийство. В некоторых случаях они даже смогли успешно защититься в суде, утверждая, что не были в состоянии контролировать свои действия во время инцидента.

Однако это не значит, что любое преступное действие можно оправдать состоянием сумеречного помрачения сознания. Во-первых, это состояние довольно редкое. Во-вторых, для его диагностирования требуется тщательное медицинское обследование. И, наконец, даже если человек действительно испытал сумеречное помрачение сознания, это не освобождает его от ответственности за свои действия.