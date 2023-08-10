Выживальщик рассказал, как вести себя при встрече с медведем

«Медведи даже к лагерю могут подходить из любопытства. Но если люди начнут шевелиться и разговаривать, то медведи уходят или убегают. С одной стороны, они мощные хозяева Тайги, с другой — могут просто испугаться и уйти. Хуже, если это мусорщики — медведи, которые приходят в туристические лагеря, либо на свалки, на помойки. В туристических местах, бывает, люди сами еду оставляют. Мишка поел легкодоступную пищу, и понимает, что нет смысла искать еду где-то в дикой местности, если можно вот так вот легко ее получать от людей. Медведь начинает приходить к людям. В этот момент, если люди оказались рядом, медведь чувствует, что это опасность и угроза для его еды, и он может уже ее защищать и территорию, которую он считает своей», — заключил он.