Немецкий пенсионер отправился в путешествие по России на велосипеде
74-летний немец Альфред Мэр прибыл из Германии в Санкт-Петербург с определенной целью: из города на Неве он планирует начать путешествие на велосипеде по регионам России.
Издание «Фонтанка» рассказывает, что немецкий пенсионер намерен посетить Москву, прокатиться на двухколесном транспорте по городам Золотого кольца, добраться до Казани.
По словам Мэра, многие у него на родине отговаривали его совершать такое путешествие в связи со сложной политической обстановкой. Он сказал, что не верит тому, о чем пишут немецкие СМИ: якобы «в России происходит катастрофа, что это агрессивная страна».
Велопутешественник пообещал, вернувшись на родину, предоставить родным, друзьям и знакомым отчёт о своей поездке по России «для того, чтобы другие не боялись».