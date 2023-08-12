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Немецкий пенсионер отправился в путешествие по России на велосипеде

74-летний немец Альфред Мэр прибыл из Германии в Санкт-Петербург с определенной целью: из города на Неве он планирует начать путешествие на велосипеде по регионам России.

Немецкий пенсионер отправился в путешествие по России на велосипеде
© runews24.ru

Издание «Фонтанка» рассказывает, что немецкий пенсионер намерен посетить Москву, прокатиться на двухколесном транспорте по городам Золотого кольца, добраться до Казани.

По словам Мэра, многие у него на родине отговаривали его совершать такое путешествие в связи со сложной политической обстановкой. Он сказал, что не верит тому, о чем пишут немецкие СМИ: якобы «в России происходит катастрофа, что это агрессивная страна».

Велопутешественник пообещал, вернувшись на родину, предоставить родным, друзьям и знакомым отчёт о своей поездке по России «для того, чтобы другие не боялись».