Немецкий пенсионер отправился в путешествие по России на велосипеде

74-летний немец Альфред Мэр прибыл из Германии в Санкт-Петербург с определенной целью: из города на Неве он планирует начать путешествие на велосипеде по регионам России.

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Издание «Фонтанка» рассказывает, что немецкий пенсионер намерен посетить Москву, прокатиться на двухколесном транспорте по городам Золотого кольца, добраться до Казани.

По словам Мэра, многие у него на родине отговаривали его совершать такое путешествие в связи со сложной политической обстановкой. Он сказал, что не верит тому, о чем пишут немецкие СМИ: якобы «в России происходит катастрофа, что это агрессивная страна».