Американка попала в Книгу рекордов Гиннесса как женщина с самой длинной бородой

В книге Гиннесса полно крайне странных и откровенно пугающих рекордов — от самого большого камня в почках до собаки с экстремально длинным языком. Но 38-летняя Эрин Ханикатт даже на этом фоне особый случай: она попала в заветную книгу как женщина, без гормонов и прочих ухищрений вырастившая самую длинную в мире бороду. Звучит крипово? Мы тоже так думали, пока не прочитали ее историю — удивительную и даже в чем-то трогательную.

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Жительница штата Мичиган впервые заметила резкий рост волос на лице и теле с началом пубертата. И с 13 лет успела перепробовать все возможные способы депиляции: от различных кремов до бритвы и воска. Увы, волосы на подбородке девушки продолжали отрастать с пугающей быстротой — в итоге, как она вспоминает сегодня, ей приходилось бриться аж по три раза в день. После похода к гинекологу выяснилось: виной всему — синдром поликистозных яичников. Это достаточно распространенное эндокринное заболевание вызывает гормональный дисбаланс и может привести к избыточному росту волос по мужскому типу. Среди других возможных осложнений, связанных с поликистозом, врачи отмечают ожирение и повышенное давление.

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Узнав свой диагноз, Эрин продолжила бороться с растительностью на лице. Как она вспоминает, принять себя ей помогла... эпидемия коронавируса: в маске она могла выходить на публику с отросшими волосами, не стесняясь осуждающих взглядов. В итоге женщина, что называется, вошла во вкус и отрастила 30-сантиметровую бороду, благодаря которой и попала на днях в Книгу рекордов Гиннеса, сместив предыдущую рекордсменку — 75-летнюю Вивиан Уиллер с бородой длиной 25,5 см.

Синдром поликистозных яичников — не единственная проблема со здоровьем, с которой пришлось столкнуться Эрин. Пять лет назад ей ампутировали часть левой ноги: во время пребывания в больнице, где она лечила травму стопы, у нее развилась бактериальная инфекция. Женщина также перенесла инсульт глаза, вызванный высоким кровяным давлением, из-за чего она лишилась центрального зрения.