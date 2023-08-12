4 животных, для которых любовь заканчивается смертью

Не все животные, подобно лебедям, формируют крепкие пары на всю оставшуюся жизнь. Некоторые союзы часто оказываются весьма не долговечными, а для одного из партнеров — даже смертельными.

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"Рамблер" рассказывает, какие животные полюбили так сильно, что даже захотели съесть свою вторую половинку — в буквальном смысле.

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Анаконда

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Часто женские особи анаконды убивают своих партнеров при помощи удушения. Это неудивительно, поскольку самки практически в пять раз больше по размеру, чем самцы. Кроме того, полакомиться мужскими особями самки анаконды тоже весьма не против. Дело в том, что после беременности женские особи не могут охотится практически год, а потому они находят себе еду поблизости — и обычно ей оказывается на все готовый самец.

Богомол

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Самка богомола известна тем, что любит убивать своего партнера, лишая его головы. Часто женские особи делают это просто потому, что очень голодны или же чувствуют раздражение. При этом если поблизости еда все же присутствует, самки далеко не всегда "поднимают руку" на свою пару. Однако самцы все же живут намного меньше самок. Бывает, что они, полностью лишаясь сил, идут на добровольное самопожертвование.

Интересно, что у богомолов выходит особенно большое потомство, когда самки убивают самцов сразу после акта совокупления. Мужские особи довольно питательны, и если съесть их, то самки могут получить много полезных веществ для рождения здоровых детенышей.

Осьминог

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Осьминоги — очень асоциальные животные, которые предпочитают находиться вдали от остальных подводных обитателей. Однако свое обязательство по спариванию они все же выполняют. Чтобы оплодотворить самку, мужская особь вставляет одно из щупалец внутрь ее тела.

Однако женские особи имеют привычку душить своих партнеров щупальцами, а потом утаскивать их мертвые тела в убежище и уже там съедать их. Чтобы избежать смертельных объятий самки осьминога, самцы стараются осуществлять необходимый половой акт на дистанции — длина щупалец позволяет.

Черная вдова

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