Кого на самом деле больше всего боялись евреи

Загадочные и таинственные явления всегда привлекали внимание людей. Одним из таких явлений является диббук – злой дух в ашкеназском еврейском фольклоре. Восточноевропейские евреи на протяжении многих столетий боялись встречи с этим духом больше всего.

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Диббук – это душа умершего злого человека, которая не может расстаться с земным существованием из-за совершенных им тяжких преступлений и грехов. Он является результатом неправильного погребения или самоубийства. Многие евреи верили, что духи – это переселяющиеся души, которые не могут войти в новую телесную оболочку из-за своих прошлых грехов. Поэтому они вынуждены вселяться в тела живых людей. Некоторые полагали, что диббуки – это души людей, не получивших надлежащего погребения и превратившихся в демонов.

Изгнание диббука – это сложный ритуал, который проводится цадиком (праведником) и десятью другими членами еврейской общины. Во время процедуры изгнания сжигают ароматные вещества, читают молитвы и трубят в шофар. Опознать диббука и договориться с ним о его покидании – самая сложная часть ритуала. Для этого читают библейские стихи задом наперед, дуют в шофар и повторяют специальные слова. В наше время некоторые предлагают услугу изгнания диббука даже по скайпу.